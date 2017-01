Esta es la irreconocible ‘Rita Repulsa’ en la nueva película de los Power Rangers

Desde que Lions Gate Entertainment sorprendió al mundo con una película de los Power Rangers, la expectativa por conocer a los personajes de la serie que conquistó muchas infancias creció notablemente, pero para nadie es un secreto que la nueva imagen de algunos villanos ha generado cierta duda sobre el impacto que pueda llegar a tener la nueva producción.

Primero nos sorprendieron con los atuendos que lucirán los coloridos héroes, luego llegó el nuevo Alpha y después la nueva imagen del villano Goldar. Ahora el turno es para la recordada ‘Rita Repulsa’.

Nueva imagen:

Pictures have surfaced for Power Rangers’ villain Rita Repulsa in its upcoming reboot via Entertainment Weekly. pic.twitter.com/jdVNL0Geom

— R | U | NTRTND (@R_U_NTRTND) 20 de abril de 2016