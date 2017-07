Esposa de Chester Bennington rompe el silencio y escribe una emotiva carta

Con miles de homenajes y sentidas palabras que han dedicado a Chester Bennington desde el día de su muerte, ya pasó más de una semana y todavía se siente el gran vacío que la voz de Linkin Park dejó en el mundo del rock.

Por su parte, Talinda Bennington, tuvo que dejar pasar los días para poder despedir a su esposo, haciéndolo con una emotiva carta con la cual habla de la familia y del apoyo que ha recibido de los seguidores de Chester:

“Hace una semana perdí a mi alma gemela y mis hijos perdieron a su héroe, a su padre. Vivíamos un cuento de hadas que ahora se ha convertido en una tragedia de Shakespeare. ¿Cómo sigo adelante? ¿Cómo recojo mi alma destrozada? La única respuesta que sé es criando a nuestros bebés con cada onza de amor que me queda. Quiero que mi comunidad y los fans de todo el mundo sepan que sentimos su amor. Sentimos su pérdida también. Mis bebés son tan jóvenes que han perdido a su papá. Y sé que todos ustedes ayudarán a mantener viva su memoria. Era un alma brillante y amorosa con la voz de un ángel. Y ahora se ha liberado del sufrimiento cantando sus canciones en todos nuestros corazones. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a volvernos el uno al otro cuando sufrimos. Chester hubiera querido que lo hicieramos. Descansa en paz, mi amor.” Palabras de Talinda a través de su cuenta de Twitter.

One week ago today, I lost my soulmate and my children lost their hero-their Daddy. We had a (cont) https://t.co/hkutVhlJzR

— Talinda Bennington (@TalindaB) July 28, 2017