Escuchen el primer disco de Roger Waters después de 25 años

Roger Waters presentó al mundo su primer trabajo discográfico después de 25 años con el inconfundible sello que caracterizaba a su ex banda Pink Floyd.

“Is This the Life We Really Want?” es el nombre de este nuevo álbum de estudio que lazó el viernes pasado, con el que pretende arrancar de gira en Canadá y Estados Unidos afínales de octubre de este año.

‘Picture That’ es uno de los temas que más tiene relevancia en este nuevo disco, ya que habla sobre “un líder sin cerebro”, lo que muchos señalan como una referencia a Donald Trump, algo que no tiene nada de extraño que algunas agrupaciones que están estrenando disco se inspiran en el presidente americano.