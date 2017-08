Escuchen ‘For What It Worth’, la nueva canción de Liam Gallagher

El alto perfil de Liam Gallagher ya ha abarcado espectáculos en vivo que han confirmado la vida, más de 12 millones de canales de la pista principal ‘Wall Of Glass’ y el reciente ‘Chinatown’, que Rolling Stone comparó con el clásico Oasis ‘Champagne Supernova’.

El siguiente paso de Liam hacia el lanzamiento del 6 de octubre de su álbum en solitario debut ‘As You Were’ viene con la nueva canción ‘For What It Worth’.

Producido por Dan Grech-Marguerat, ‘For What It’s Worth’ fue escrito por Liam con Simon Jons. La vocal icónica de Liam captura el poder y la emoción requeridos para entregar el tipo de coro imponente que su voz construye.

“Quería escribir una disculpa”, dice Liam. “No a una persona, sino a todo el mundo, porque no soy bueno en decir perdón. Esa canción es una melodía.

Liam escribió o co-escribió casi todas las canciones que aparecen en ‘As You Were’. Además de Dan Grech-Marguerat, otros colaboradores clave son Greg Kurstin, Andrew Wyatt de Miike Snow y Michael Tighe. Uno de los aspectos más llamativos del álbum es que todas las canciones tienen un propósito. No hay flab, nada que cortar. Todos se sienten dirigidos a algo o a alguien, poniendo las cosas en orden o poniendo su parte de la historia.

“No quería reinventar nada ni salir a una odisea de jazz espacial”, dice. “Es el ambiente de Lennon ‘Cold Turkey’, The Stones, los clásicos. Pero he hecho mi camino, ahora.

El tracklist de ‘As You Were’ es:

1. ‘Wall Of Glass’

2. ‘Bold’

3. ‘Greedy Soul’

4. ‘Paper Crown’

5. ‘For What It’s Worth’

6. ‘When I’m In Need’

7. ‘You Better Run’

8. ‘I Get By’

9. ‘Chinatown’

10. ‘Come Back To Me’

11. ‘Universal Gleam’

12. ‘I’ve All I Need’

Bonus tracks on deluxe editions of the album:

13. ‘Doesn’t Have To Be That Way’

14. ‘All My People / All Mankind’

15. ‘I Never Wanna Be Like You’