Escuchen ‘6/8’, la nueva canción de Blink 182

Hace tan solo horas la banda estadounidense Blink 182 presentó su nueva canción ‘6/8’, la cual hace parte de la edición de lujo del álbum ‘California’, además de resaltar que hasta ahora es la canción “más extraña que han grabado hasta el momento”.

El playlist de ‘California’ incluye 11 nuevas canciones, de las cuales ya conocemos “Misery”, “Parking Lot” y “Can not Get You More Pregnant”. Esta edición de ‘California’ deluxe se estrena el próximo 19 de mayo, aunque el álbum original fue lanzado el 2016 y rápidamente alcanzó la cima siento el #1.