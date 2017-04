Escalofriante lesión que sufrió Zlatan Ibrahimovic prende las alarmas en el United

Tras un vibrante triunfo del Manchester United ante el Anderlecht que dejó como consecuencia una lesión de Zlatan Ibrahimovic, los seguidores del sueco quedaron impactados tras el revés que dejó al futbolista tendido en el césped.

Cuando llegó el último minuto del tiempo reglamentario, el delantero saltó para defender su terreno, pero una mala caída que puso todo el peso del cuerpo sobre su rodilla. Pese a que prendió las alarmas, el jugador logró salir caminando del campo de juego, pero esto no impide que puede perderse el resto de la temporada, según afirman los medios ingleses.

Ibrahimovic trying to limp off. Ibra subbed off. I don’t blame him. #ibra #injury #mufc #manutd pic.twitter.com/IXnStR7a8i

