Con escalofriante imagen, Estado Islámico amenaza con decapitar a Mia Khalifa

La ex actriz porno, Mia Khalifa, asegura estar en la mira del grupo terrorista Estado Islámico, así lo confirmó en una entrevista con The Sports Junkies de la emisora estadounidense 106.7 The Fan.

La mujer de 24 años, oriunda de Beirut, Líbano, también hizo la denuncia a través de sus redes sociales para respaldar la amenaza de la cual es víctima:

“Lo hicieron a través de las redes sociales (…) manipularon una imagen haciendo como que me decapitaban y me dijeron que me pasaría esto”

La profesión a la que se dedicó Mia Khalifa en los Estados Unidos generó molestia en Oriente Medio, sobre todo por aquellas escenas donde lleva puesto el hiyab.