Épico: elenco de ‘Matilda’ se reunió y recreó la escena del pastel de chocolate 21 años después

Danny DeVito, fue quien personificó al papá de Matilda en la película, y el actor decidió hacer una fiesta de jardín a la que asistieron varios actores de la película.

Allí decidieron recrear algunas escenas de la película. Vean esto:

The epic scene of the wicked principal and the fat kid from Matilda was remade too pic.twitter.com/OptA9IXEHg

— c (@chuuzus) 11 de noviembre de 2017