¡Épica respuesta! Un fan le propuso matrimonio a Maria Sharapova en pleno partido y esto le respondió

El domingo pasado, Maria Sharapova se encontraba en pleno partido de exhibición en Estambul, Turquía. Todo iba con total normalidad hasta que un fan le pidió matrimonio a grito herido desde las ‘tribunas’.

Un fan le gritó: “María, ¿quieres casarte conmigo?” Ante esto María, algo sorprendida, movió su cabeza en señal de duda y frente a todo mundo le dijo “Quizás”.

Vea el épico momento a continuación:

Turkish spectator proposes to Maria Sharapova during match in Istanbul https://t.co/9RpQcFqA3X pic.twitter.com/ksPieLm6Iu

— Hürriyet Daily News (@HDNER) 27 de noviembre de 2017