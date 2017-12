EPIC WIN: ¿Recuerda a ‘Doña Gloria’? Llegó a Netflix acompañada de todos los actores de las series

Bien es sabido por todos que Netflix si en algo es bueno es en su publicidad. Por esta razón, el equipo de Netflix Colombia ha venido creando contenido bastante peculiar.

Por ejemplo hace unas semanas hicieron un video junto a la actriz porno Esperanza Gómez hablando de ‘¿por qué no darlo tan rápido?’ . Refiriéndose a la clave de Netfliz más no a nada sexual como muchos creyeron.

Ahora nos compartieron un video de “Doña Gloria”, pero allí se muestra es a los actores populares de las series de Netflix como Stranger Things, Black Mirror, Orange is the New Black y 13 Reasons Why reaccionando al ver el video de ella.

Vea el gracioso video a cotinuación: