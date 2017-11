EPIC FAIL: Vea la niña fande ‘Stranger Things’ que se creyó ‘Eleven’ tratando de elevar un carro

Una niña, quien al parecer es muy fan de Strager Things, decidió pararse frente al carro de su hermana como ‘Eleven’ lo hizo en la segunda temporada.

La niña imitó casi a la perfección el comportamiento de ‘Eleven’ pero su única falla fue no haber podido mover el carro como si lo hizo la actriz en la serie.

Vea el gracioso momento a continuación:

I made my little sister mad now she’s trying to fliP THE CAR LIKE SHES ELEVEN HAHDJENFNF pic.twitter.com/uMqmVk7jKk

— payton (@paytonmichele_) 4 de noviembre de 2017