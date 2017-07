La reportera española Mar Chércoles pasó un incómodo momento en vivo, ya que un ataque de pánico le pasó por encima y como consecuencia le tocó abandonar la transmisión en vivo, escena que no le gustó para nada a la periodista que estaba desde estudio.

“No, lo he hecho mal. ¡Joder!, Lo siento. Me he equivocado”, fueron las palabras de reacción de la reportera, después salió del plano de la cámara pidiendo disculpas por el penoso momento.