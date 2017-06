Epic Fail: la supuesta nueva canción de Radiohead

Corrió el rumor en Glastonbury de que Radiohead tenía una supuesta nueva canción mientras el grupo afinaba instrumentos.

Todo sucedió muy rápido pues algunos fanáticos de la banda “confundieron” durante casi tres minutos el momento en que afinaban sus instrumentos con una supuesta nueva canción de la banda.

Según la historia, los ‘Mega Fans’ aseguraban estar ante una nueva canción y en nuestro tiempo muy Millenial, la gente no demoró en montar sus entusiasmados pero falsos pensamientos.

En redes sociales estuvo circulando la noticia de la BBC News todo el fin de semana.

