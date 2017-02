Marvel prepara un nuevo superhéroe y es este cantante de bachata

No sabemos cuál puede ser el resultado de la fusión entre el fantástico mundo de los cómics con la música bachata, lo cierto es que el nuevo post de Marvel Entertainment logró indignar a medio mundo, y para que vean que la cosa es enserio, fue desde su cuenta oficial de Twitter.

De esta manera es como el cantante de bachata, Romeo Santos, y la misma compañía compartieron la fotografía donde lo muestran como todo un superhéroe.

Together with Marvel Custom, @RomeoSantosPage goes from The King of Bachata to Super Hero for his new single #HéroeFavorito, out Feb. 13th! pic.twitter.com/6urkbDPDtN

— Marvel Entertainment (@Marvel) 8 de febrero de 2017