Enero se despide y YouTube recopila los fails más graciosos del mes

El denominado “lunes del año” ya se encuentra a pocos días de decirnos adiós, así es como se le denomina a Enero, el primer mes del 2017 que para muchos fue volver a la rutina después de las esperadas vacaciones.

Y como todo comienzo no es fácil, por eso el canal de YouTube FailArmy nos mostró todos los graciosos tropiezos que se registraron en las redes sociales, así que los denominados fails hicieron que más de un internauta rompiera en risas al ver estas escenas que parecen increíbles.

Con el título “Fails of the Month: Failure In Full Force”, esta publicación da inicio al 2017 y sus mejores (o peores) fails que esperamos no tengamos tantas caídas este año.