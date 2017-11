Encuesta de Netflix revela nuevos datos sobre los fanáticos de las series

Una nueva encuesta de Netflix revela que en Colombia el 84% de las personas están dispuestos a exponerse a la vergüenza, al ridículo y a los spoilers con tal de poder continuar viendo sus programas y películas favoritos. Para 2017 el país se posiciona entre los 5 primeros del mundo donde las personas disfrutan más de maratonear en público.

Los Ángeles, 14 de noviembre de 2017— Actualmente hay 2400 millones de usuarios de smartphones * en todo el mundo. Cada vez se reproducen más contenidos en dispositivos móviles y las “zonas libres de maratones” quedaron en el pasado. Al mismo tiempo, ahora que millones de personas aprovechan todas las ventajas de Netflix para hacer streaming y descargar cuando sea y donde sea, las conductas privadas al maratonear quedan al descubierto.

Entonces, ¿por qué el 67% de los encuestados está dispuesto a exponer sus emociones para ver contenidos fuera de casa? Porque quienes maratonean en público privilegian tener acceso a sus programas y películas más que otros elementos “esenciales”, como la comida o el agua**. Sin duda, ver Stranger Things en un lugar lleno de extraños puso las convenciones sociales del Otro Lado… Lo mismo pasa cuando ves que alguien se asoma a tu pantalla en medio de una escena candente, o cuando ríes a carcajadas en un tren repleto. Es la nueva norma.

Nos ven mientras vemos

Casi la mitad (el 45 %) de los encuestados que ve contenidos en un medio de transporte notó que alguien se asomaba desde el asiento de atrás, que no es tanto si lo comparamos con los brasileños, que resultaron los más metiches (el 61%). Mientras que el 93% de los colombianos confesaron haberse reído a carcajadas mientras veían en público, siendo este país el primero en el mundo en categoría. Pero no nos apresuremos en llamar al jefe Hopper: solo el 18 % de quienes maratonean en público siente vergüenza de lo que ve y el 77% no deja de ver lo que está viendo. Nada de qué avergonzarse.

Si te asomas, te spoileamos la serie

¡Quienes se asomen a ver, pagarán las consecuencias! El 11% de los encuestados que maratonea en público vio un spoiler mientras espiaba la pantalla de otra persona. En Colombia, el riesgo es todavía mayor: el 59% sufrió spoilers.

¿Quién eres para interrumpirme?

Más de un cuarto (el 27%) de los encuestados que maratonea en público ha sido interrumpido por algún extraño para ponerse a hablar acerca del contenido. Sin embargo, no debemos juzgarlos tan arduamente; estos intrusos episódicos usualmente están celosos de que nosotros nos acordamos de descargar Stranger Things antes de salir de casa y ellos no.

Episodios debajo de la manga

No importa qué tan meticulosos seamos con nuestras vidas en las redes sociales; en la vida real, no hay filtros para las carcajadas o el llanto. Globalmente, México, Colombia y Chile son los países más sensibles. A la inversa, es difícil ver a un alemán bajar la guardia mientras maratonea.

En última instancia, un spoiler o una escena candente con extraños al lado vale la pena, siempre y cuando podamos seguir viendo lo que nos gusta. Así que, la próxima vez que hagas las maletas, no te olvides de tus maratones favoritos.

METODOLOGÍA

La encuesta fue llevada a cabo por SurveyMonkey del 24 de agosto al 7 de septiembre de 2017 con 37.056 encuestados. La muestra se compensó por edad y sexo y es representativa de la población adulta con acceso a internet que ve series y películas a través de servicios de streaming en lugares públicos de EE. UU., Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Francia, Alemania, India, Italia, Malasia, México, Países Bajos, Filipinas, Polonia, Corea del Sur, España, Suecia, Taiwán, Tailandia y Turquía.

Se estima que 2400 millones de personas usarán un Smartphone este año, es decir, un aumento del 10,8 %, según el último pronóstico de eMarketer.

Al preguntar qué elementos eran “esenciales”, los encuestados que maratoneaban en público afirmaron preferir “tener acceso a programas y películas” más que comidas y bebidas (el 30 % contra un 25 % y un 23 %, respectivamente).