Emulador de NES fue descubierto por hackers en el Nintendo Switch

Estamos a tan solo dos meses de que llegue el Mini-SNES. A pesar de esto, le puede más la gana a los fans de Nintendo por revivir esos grandes clásicos de la era de los 16bits.

Aquí viene lo interesante, resulta que un grupo de hackers encontró un archivo que estaba escondido en la programación de la consola.

Apparently every Switch system has an internal NES emulator called “flog”? Can I know more about that? Curiosity’s about to kick in.

— LuigiBlood (@LuigiBlood) 6 de julio de 2017