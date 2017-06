El emotivo discurso de Eddie Vedder tras la muerte de Chris Cornell

Hace algunos días Eddie se pronunció al respecto sobre la muerte de su gran amigo Chris, donde hizo referencia al tema en Ámsterdam hablando sobre su estado de ánimo y todos los pensamientos que se vienen a su cabeza cuando piensa en la voz de Soundgarden.

Aunque en un principio Vedder no dijo palabra alguna cuando el mudo conoció la trágica muerte de Cornell, esto no le quitó mérito a Eddie para poder desahogar todo lo que lleva dentro, por eso Ámsterdam fue el escenario que escogió para hablar sobre su pena:

“Solo quiero que sepan que si alguna vez… He pasado por eso, entonces sé que a veces hay momentos en donde sientes que no hay nadie a tu lado, y sé que eso suena loco porque… He sido muy afortunado, incluso cuando era joven pero… Esa fue la etapa más difícil”, aseguró Chris según Alternative Nation.

“Ellos quieren ayudarte. Ellos van a dejar todo lo que estaban haciendo. Hay gente allá afuera, incluso extraños al otro lado del teléfono, que dedican su vida a ayudar a gente que lo necesita. No estoy diciendo nada sobre nadie en particular. Por favor, permítanme hablar sin hacer que parezca obvio, pero… Simplemente no puedo parar… De pensar. En fin… La música puede ayudar también. La gente dice ‘tu música me ayudó”, agregó.