Eddie Vedder tocó junto a Roger Waters “Comfortably Numb”

Roger Waters ha estado en boca de todos los medios de comunicación en las últimas semanas debido a su polémica con Radiohead.

¿No se enteraron? Bueno, les resumimos: Roger Waters le pidió a la banda que no tocarán en Israel e insultó a Thom Yorke. Sin embargo, terminaron tocando allí.

Como sea, hoy lo que lo involucra e la música (lo que en realidad debería pasar siempre)

Este músico inglés anda de gira por el lanzamiento de su disco ‘Is This the Life We Really Want?’, y hace tan solo un día se presentó en Chicago.

Lo asombroso de este concierto es que tuvo con un invitado de muerte lenta. Sí, Eddie Vedder de Pearl Jam se subió al escenario para tocar juntos “Comfortably Numb” de Pink Floyd.

Esta canción en la voz de estos grandes nos trajo muchos recuerdos, ya que también la cantaron juntos por allá en el 2012, en un concierto para ayudar a las víctimas del huracán Sandy en el Madison Square Garden de Nueva York.

Aquí les dejamos este espectáculo.