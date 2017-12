Dos años sin Lemmy Kilmister: las frases que lo hacen una leyenda del rock

Si existe un icono invaluable del rock and roll es Lemmy Kilmister, líder de Mötorhead, quien se caracterizó por un majestuoso talento musical que le brindó al mundo por casi 50 años.

El 28 de diciembre del 2015, a sus 70 años, Lemmy se despidió de este mundo dejando un legado musical enorme, siendo el reconocido vocalista y bajista de Motörhead. Sinónimo del rock, amante del alcohol y las mujeres.

Aunque quisimos que su muerte, a causa de un agresivo cáncer el cual se detectó dos días antes de su deceso, fuera solo una mala broma del día de los inocentes, pues lastimosamente el 2015 se llevaba una de las figuras más importantes del género.

A dos años de la muerte de Lemmy, recordamos algunas de memorables frases:

“No me arrepiento de cosas. Arrepentirse es inútil. Es demasiado tarde para eso ¿Ya lo hiciste, no? Viviste tu vida. No tiene sentido querer cambiarla”.

“A la gente se le olvida que el sexo es divertido. Mortalmente divertido. Te puede dar SIDA. Puedes contagiarte de gonorrea por una mamada ¿Y qué? Es un riesgo que debes tomar.”

“La muerte es inevitable. No me preocupo por eso. Estoy listo. Cuando me vaya, quiero irme haciendo lo que más me gusta. Si me muriera mañana, no podría quejarme. Ha sido bueno”.

“Si crees que eres muy viejo para el rock n’ roll, entonces lo eres”.

“Si quieres ser un puto rockstar, selo. La gente no quiere ver a su vecino sobre el escenario, quieren a un hombre que parezca de otro planeta”.

“Una revista en Inglaterra me citó diciendo que he tenido sexo con 2.000 mujeres. Jamás dije eso. Dije 1.000. Cuando lo piensas, no es tan increíble”.

“No entiendo por qué la gente cree que si ignora algo, desaparecerá. Europa ignoró a Hitler por 20 años y terminó masacrando a un cuarto de la población”.