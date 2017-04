¿Dónde está la serpiente? Pártase la cabeza con este reto

Una fotografía compartida en la cuenta de Twitter de la bióloga de Florida experta en estos animales impresionó a sus seguidores, pero esta porque muchos se partieron la cabeza buscando la serpiente que estaba en las hojas secas de un bosque.

¿Usted la ve?

Received this from a fellow HERper this morning. No caption needed, the task was implied: “can you spot the snake?” 🐍 pic.twitter.com/oVkjOm8ufy

— Helen🐍👩🏼‍🔬 (@SssnakeySci) 23 de abril de 2017