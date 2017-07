Donald Trump no logra encontrar la limosina que tiene frente a él

¡Ay, Trump! ¿Cuándo llegará el día en que actúes como un ser humano normal?

Sabemos que de entrada la noticia parece irreal, ¡pero no! En verdad sí pasó. 4 de julio de 2017 es el día en que Donald Trump no pudo encontrar la limosina que tenia en frente de él.

El presidente de Estados Unidos, volvía a la casa blanca después de pasar el puente por la celebración del Día de la Independencia, en su club de golf de Virginia.

Pues sucedió algo que nadie esperaba: aterrizó el avión, el mandatario bajó y empezó a caminar en dirección contraria a su limosina.

Obviamente sus guarda espaldas no sabían qué cara poner y no les quedó más opción que acercarse de manera sigilosa y redirigirlo al carro.

Reviva el momento aquí:

I swear to God Trump is sundowning.

Here he is, confused, wandering away from his limo.

He had to be redirected.#25thAmendmentNow pic.twitter.com/0ZZOMTMd1k

— Holly O’Reilly (@AynRandPaulRyan) 4 de julio de 2017