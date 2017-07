Disney eligió a los actores que le darán vida a Aladdin y Will Smith está contratado

Hace algunos días Disney revolucionó las redes sociales al confesar que haría una versión real de Aladdin, y que por ende estaba buscando a los actores para empezar con el proyecto. Poe esta razón, muchos usuarios empezaron a nominar a los actores que merecen hacer parte de Aladdin.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Disney ya reveló a los elegidos: Mena Massoud dará vida a Aladdin y mientras Naomi Scott será Jasmine.

Mena Massoud announced as Aladdin, Naomi Scott as Jasmine, and Will Smith as Genie in live-action Aladdin! #D23Expo

— Disney (@Disney) July 15, 2017