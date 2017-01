Director de ‘Suicide Squad’ se arrepintió de darle tan pocas escenas al Joker

David Ayer, director de Suicide Squad, decidió sincerarse a través de su cuenta de Twitter sobre su polémica cinta.

Ayer recibió el siguiente mensaje de parte de un usuario identificado como @PensFanboy: “Muy agradecido por que Escuadrón Suicida, de @DavidAyerMovies, sea exactamente de la forma en que es. Es una obra maestra, ¡no dejes que nadie te diga lo contrario!”.

Ante ello, se mostró agradecido, pero también aprovechó para hacer una evaluación de su labor en la cinta. Este fue su mensaje completo, en el que, entre otras cosas, lamentó darle tan pocas escenas a el Joker, personaje interpretado por Jared Leto:

Muchas gracias. Soy consciente de que es una película controvertida. Intenté hacer algo diferente, con su propia voz y estilo.

Me inspiré en la locura que tienen los cómics originales. Hacer una película es todo un viaje, no una línea recta y he aprendido mucho. Todo el mundo quiere ver lo que le gusta y todos tenemos una idea propia de cómo debe hablar y moverse cada personaje. Si intentas agradar a todo el mundo, es fácil fracasar. Pero lo intenté. Soy consciente de que la película tiene problemas. Todo el mundo lo sabe. Nada duele más que leer un periódico y ver cómo dos años de trabajo, llenos de sangre, sudor y lágrimas, son hechos pedazos. El odio es muy grande ahí fuera.

La película tuvo un increíble éxito comercial e introdujo a un montón de personajes alucinantes del Universo DC. Y ese éxito es producto del poder que tienen ese universo y sus personajes. ¿Haría las cosas diferentes? Por supuesto.

Desearía tener una máquina del tiempo. Haría que el Joker fuera el villano principal y construiría una historia mejor armada. Tengo que coger lo bueno y lo malo y aprender de ello. Me encanta hacer películas y el Universo DC. Me echaron del Instituto y tuve que pintar casas para ganarme la vida. Soy afortunado de tener este trabajo. La próxima vez le daré a los personajes la historia y el tiempo que necesitan. Hablo en serio. (Y no, no hay escondido por ahí un montaje alternativo con un montón de escenas del Joker).