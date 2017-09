Un día como hoy hace 74 años nació Roger Waters

Por allá un 6 de septiembre de 1943, nació un grande del rock en Cambridge, Inglaterra. Cuando ingresó a Regent Street Polytechnic School, se dio cuenta de su gran amor por la música.

Pink Floyd fue la banda que lo impulsó a demostrarle a un mundo entero su habilidad con la guitarra española y su amor por el rock y el jazz.

En Pink Floyd se convirtió en el líder ya que todas las letras de las canciones del álbum Dark side of the moon (1973) y gran parte de la música fueron compuestas por él.

En 1984 Waters decidió lanzarse como solista , con un trabajo llamado ‘The pros and cons of hitch hiking’. Tras esto, empezó una disputa legal por parte de Waters hacia el grupo, alegando que no podían seguir llamándose Pink Floyd si el no era parte del grupo.

Tal vez recuerden el álbum The Wall. Pues bueno, este fue casi enteramente suyo. Pink Floyd se separó en 1984.

Recordemos a este grande de la música en su cumpleaños, con sus clásicos.