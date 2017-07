Un día como hoy hace 53 años nació Pink Floyd

Pink Floyd nació un día como hoy. Sí, 5 de julio de 1964 fue el día desde que se logró conformar Pink Floyd, luego de partir de otra banda que utilizó distintos nombres como por ejemplo Sigma 6, T-Set, Megadeaths, The Screaming Abdabs, The Architectural Abdabs y The Abdabs.

Luego de toda esta transición, llegó a denominarse The Pink Floyd Sound, para posteriormente ser The Pink Floyd y como último Pink Floyd al publicar su primer disco en 1967.

Ahora bien, los integrantes originales de Pink Floyd fueron Richard Wright (voces, teclados), Roger Waters (voces, bajo), Bob Klose (guitarra solista), Nick Mason (batería) y Syd Barrett (voces, guitarra rítmica). Este último estaba más que todo influido por el rock psicodélico y el rock surf.

Por allá en 1965, Bob Klose abandonó la banda debido a las presiones de sus padres y de sus profesores universitarios, dejando un cuarteto un poco más estable.

Fue de esta manera que Syd Barrett se posicionó como el principal compositor del grupo y empezó a escribir nuevas canciones con influencias del rhythm and blues de Bo Diddley.

Durante la era de Syd Barrett las composiciones de la banda eran acreditadas como The Pink Floyd así como sus primeros dos sencillos en Estados Unidos.

Han pasado muchos años desde ese entonces y en julio de 2014, Samson anunció vía Twitter que un nuevo álbum de Pink Floyd titulado The Endless River se publicaría en noviembre.

Gilmour describió el disco: “Escuchamos más de veinte horas de material de los tres tocando juntos y seleccionamos lo que queríamos que apareciese en el nuevo disco. En este último año hemos ido añadiendo partes, regrabado otras y usado la tecnología para hacer un disco de Pink Floyd del siglo XXI. Sin Rick, y sin la posibilidad de que se pueda volver a hacer, parece lo correcto que estas piezas formen parte de nuestro repertorio”.

¡Feliz aniversario #53, Pink Floyd!