Un día como hoy hace 26 años, Freddie Mercury le dijo al mundo que tenía SIDA

Hoy recordamos uno de los días más tristes en la historia del Rock. Un 23 de noviembre de 1991, el vocalista de Queen, Freddie Mercury le contó al mundo que tenía VIH y un día después, falleció.

Fue una época difícil, pero hay que esclarecer una cosa: Mercury no murió a causa del SIDA, lo que lo llevó fuera de este mundo fue una bronconeumonía, que se complicó por el virus del VIH.

“Como consecuencia de las grandes conjeturas aparecidas en la prensa en las dos últimas semanas, es mi deseo confirmar que me he hecho las pruebas de VIH y tengo sida. Creo que ha sido conveniente el mantener esta información en secreto para proteger la intimidad de los que me rodean. Sin embargo, ha llegado el momento de que mis amigos y mis fans de todo el mundo sepan la verdad y espero que todos se unan con mis doctores y aquellos que luchan contra esta terrible enfermedad. Mi intimidad siempre ha sido algo especial para mí y soy conocido por las pocas entrevistas que concedo. Por favor, comprendan que esta pauta continuará”. fueron las palabras dichas por Freddie Mercury , publicadas por Roxy Meade, agente de la banda.

Hoy recordamos a este grande con el último video en el que apareció de Queen. These Are the Days of Our Lives, grabado el 30 de mayo de 1991.