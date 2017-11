Un día como hoy hace 26 años Freddie Mercury dejó este mundo

“Bohemian Rhapsody”, “We Are The Champions”, “Somebody To Love” y “Don’t Stop Me Now” son canciones que han marcado vidas y etapas de millones de personas en el mundo entero.

Y sí, la voz de aquellos himnos nos dejó hace 26 años. Un 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury murió a causa de una bronconeumonía complicada por el Sida, enfermedad que había admitido tener un día antes de su muerte.

Freddie Mercury nació un 5 de septiembre de 1946, en Stone Town, Zanzíbar, Tanzania y su verdadero nombre era Farrokh Bulsara.

“Podés tenerlo todo y seguir siendo el hombre más solitario. El éxito me trajo la idolatría del mundo y millones de libras, pero me ha impedido tener la única cosa que todos necesitamos: una relación amorosa duradera”, afirmó alguna vez en una entrevista Mercury.

Hoy recordamos a esta leyenda del rock con sus mejores éxitos. Te recordamos, grande.