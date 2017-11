Y después de una difícil decisión: elijen la banda con el mejor espectáculo en vivo

Con varias décadas e incontables espectáculos a lo largo de su historia, Iron Maiden fue elegida como la banda con el mejor espectáculo en vivo, esto según Loudwire Music Awards, quien premió a la agrupación inglesa después de un 46% de las votaciones.

Iron Maiden superó a bandas como Amon Amarth, The Dillinger Escape Plan, Behemoth, Anthrax y Frank Carter and the Rattlesnakes.

Sin duda la gira de ‘The Book of Souls’, que también es la más larga de la historia de Iron Maiden, logró que la banda alzara este codeado galardón.