Después de bajar 400 kilos, quien fue la mujer más gorda del mundo sorprende a internet

Mayra Rosales llegó a ser catalogada como la mujer más obesa del mundo, pero después de una estricta dieta, un total de once cirugías e intensas rutinas de ejercicios, presentó su nueva imagen sorprendiendo a todo internet, donde fue famosa por su apariencia.

En el 2005 Mayra se hizo conocida por pesar casi 500 kilos, en este momento y como lo comentó en una entrevista, se dio cuenta que su vida debía cambiar.

Debido a su obesidad, la mujer perdió completamente su movimiento, y postrada en una cama se veía obligada a tener varias personas a su lado para así poder suplir sus necesidades como ir al baño, tomar una ducha y realizar diferentes tareas.

Fattest Woman In The World Loses 800lbs- Mayra Rosales

