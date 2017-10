Mientras Bogotá se vestía de U2 gracias a la gira ‘The Joshua Tree Tour’, el rasta Tato Ramírez y Guillermo Vitola disfrutaron del Cal Jam 17 con bandas como ‘Queen of the stone age’, ‘Cage the elephant’, ‘Liam Gallagher’, y el plato fuerte de la noche con ‘Foo Fighters’: