‘Dear David’: En fotos quedó registrado el fantasma de un niño que visita a un hombre cada noche

Adam Ellis es un escritor que ha estado documentando las visitas de un extraño niño pequeño durante los últimos meses.

“La primera vez que lo vi, tuve parálisis de sueño (me sucede constantemente) y vi a un niño sentado en la mecedora verde que está al pie de mi cama. Tenía una cabeza gigante y deforme que estaba abollada en un lado. Lo dibujé lo mejor que pude”.

Esto fue lo que dibujó:

He had a huge misshapen head that was dented on one side. I did my best to draw it: pic.twitter.com/AJizlw7qXe

— Adam Ellis (@moby_dickhead) 7 de agosto de 2017