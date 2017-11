Dave Mustaine responde épicamente a un fan que le preguntó si usaba peluca

A sus 56 años de Dave Mustaine, podemos decir que el líder de Megadeth siente un gran amor por su cabellera. Por esta razón sus seguidores especulan que Dave hace uso de una peluca para mantener su legendaria carrera musical unida con su imagen personal.

Alguien tenía que hacer la pregunta para salir de la duda, y precisamente un fan le preguntó a través de Twitter sobre la peluda teoría. La respuesta de Mustaine fue brutal y contundente: “Solo cuando soy el proxeneta de tu mamá”.

@DaveMustaine hey, is that true that you use a wig?

— Mili Jofré (@milijfr) November 30, 2017