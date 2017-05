Dave Mustaine relata su vida en 15 canciones

Dave Mustaine es conocido por ser el fundador, vocalista y principal compositor de la banda de thrash metal Megadeth y exguitarrista de Metallica. En este caso y tras cuatro décadas de hacer música, decide contar su vida en tan solo 15 canciones.

Comenta el portal web de Rolling Stone, que Mustaine, ha querido buscar las 15 canciones que más han sido relevantes en su vida, por eso escogió varias fusiones como: electrizantes con Metallica y adicción a la heroína con Megadeth.

Mustaine dijo: “Empecé a tocar música porque mi hermana era horrible en el piano, es para reírse, porque nunca pensé que iba a poder ganar dinero haciendo música.”

Las canciones que escogió fueron las siguientes: Mechanix, Ride the lightning, Last rites/loved to death, The skull beneath the skin, Peace sells, Anarchy in the u.k., In my darkest hour, Holy wars… the punishment due, Hangar 18, Symphony of destruction, Sweating bullets, she Wolf, A secret place, Use the man, Dystopia.