Dave Grohl se enfadó y llamó a su mamá para quejarse por su nuevo libro

Tal y como lo habíamos dicho hace algunos días, la señora madre de Dave, Virginia, lanzará un libro llamado ‘From The Craddle To The Stage’, donde cuenta las anécdotas y experiencias que ha vivido como progenitora de una de las estrellas más importantes del rock en los últimos tiempos.

Aunque los detalles de lo que se habla en el libro hasta ahora son escasos, el líder de Foo Fighters ya le echó una ojeada al interior y parece que no quedó muy contento.

En el clip promocional del libro, Dave decide llamar a su madre para quejarse de cierta manera por como es presentado en el libro. Tal parece que el músico no está conforme con las historias que cuenta la autobiografía en su interior, además por las fotografías que muestran su infancia y las pésimas notas que obtuvo en la escuela.

Además el ex baterista de Nirvana aseguró que le gusta el “libro de la muerte”, pero teme que su “imagen de rebelde del rock and roll” se vea empañada.