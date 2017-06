Dave Grohl invita a su hija al escenario para interpretar “We Will Rock You” de Queen

Foo Fighters, una de las famosas bandas de rock ha estado muy activa en varios festivales que se han presentado a lo largo del año, llevando a todo sus fans a una experiencia inolvidable.

Esta fue una de las sorpresas que le dio Dave Grohl a su fanaticada fue cuando cantó junto a su hija Harper “Another One Bites the Dust” y “We Will Rock You”, de Queen, un cover que emociono a más de uno que no paró de gritar de emoción.

Recordemos que la banda Foo Fighters, está ultimando detalles para de su próximo álbum para el lanzamiento que aún no se sabe cuándo será, pero lo que si se tiene claro es que su más reciente sencillo “Run” integrará esta nueva producción musical.