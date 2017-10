Dave Grohl hizo que su doctor atendiera a una fanática y hasta le regaló zapatos

Dave Grohl demostró todo lo que se preocupa por sus fans, ya que en un reciente show de Foo Fighters, una de las seguidoras que iba con muletas al concierto sufrió una caída en un fallido intento por conocer a Dave.

Sabryn, como es el nombre de la joven, sufría una lesión en un pie, lo que la hacía caminar con una bota ortopédica.

Grohl le dijo a la joven que debía usar un zapato cómodo y grande para así acomodar la bota y tener una recuperación menos dolorosa, pero ella le respondió que sus zapatos no se ajustaban a la inflamación de la lesión.

tonight dave grohls orthopedic doctor told me if i didn't put a shoe on my foot it wouldn't get better. so dave gave me one of his shoes? pic.twitter.com/updeujumtx

— sabryn (@sabrynsucks) October 13, 2017