Datos curiosos sobre el Appetite For Destruction a sus 30 años

Ya se cumplen 3 décadas desde que el mundo conoció el Appetite For Destruction de los Guns N’ Roses, álbum que en cierta parte cambió las reglas del rock, presentando una combinación perfecta para iniciar los años 90 con toda.

Aunque en la actualidad nos disfrutamos cada tema de este emblemático álbum, cuesta entender que en sus inicios no tuvo tanto éxito, pero eso no le quitó el mérito que obtuvo años después, catalogando a los Guns como la banda más peligrosa del rock.

Por eso vamos a repasar algunos datos importantes del Appetite For Destruction a sus 30 años:

1. Con más de 30 millones de copias vendidas en todo el mundo, Appetite For Destruction se convirtió en el álbum debut más exitoso.

2. Inicialmente la portada dibujaba a un ‘un violador robótico a punto de ser castigado por un vengador metálico’, pero decenas de tiendas musicales se negaron a vender un álbum con tal imagen.

3. La revista Metal Hammer lo catalogó como un plagio sin personalidad de bandas como AC/DC y Aerosmith.

4. Paul Stanley de Kiss estaba entre los planes para producir el álbum, pero finalmente fue descartado ya que quería cambiar algunas canciones.

5. Sweet Child O’Mine surgió inicialmente como una broma, ya que Slash se encontraba entrenando sus dedos y aseguró que su punteo sonada como música de circo.

6. Welcome To The Jungle solo necesitó 3 horas para ser escrita.

7. Appetite For Destruction tiene dos caras: el lado A que habla sobre drogas y excesos, mientras que el lado B tiene composiciones sobre amor, sexo y relaciones.

8. Paradise City es la única canción del álbum que incluye sintetizador.

9. El video de Welcome To The Jungle salvó el álbum, ya que MTV se negaba a emitir el clip en su parrilla, pero cuando lo hicieron un domingo a las 5 de la mañana las llamadas no paraban. En ese momento el video se volvió rotativo en la parrilla.

10. Nightrain está inspirada en un vino de no muy buena calidad, el cual era consumido por los integrantes de la banda por su bajo precio pero su alto contenido de alcohol.