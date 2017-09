Dato curioso del día: Liam Gallagher no se llama ‘Liam’…

Así es, esto es una total sorpresa para los seguidores de la extinta Oasis, sobre todo para quienes aún persiguen a Liam en su vida musical como solista con el ‘As You Were’, álbum que llegará el 6 de octubre.

Retomando el nombre de Liam, pues bien, todos sabemos que muchas leyendas del arte suelen tener un nombre artístico para ocupar un lugar en la memoria de sus seguidores. Este es el caso del menor de los Gallagher, quien tiene como nombre… William John Paul Gallagher.

Cabe mencionar que ‘Liam’ viene del final de ‘William’, pero hay algo más curioso aquí, ¿notaron los dos nombres que hay entre ‘William’ y el apellido Gallagher? Así es, Liam tiene el nombre de dos de los legendarios Beatles.

His full name is.

William John Paul Gallagher.

He has 2/4 Beatles members in his name. He idolised Lennon.

— Player One (@PlayerOneYT) September 23, 2017