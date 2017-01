Y cuando menos queríamos: WhatsApp notificará nuestra ubicación en los grupos

Si usted es de esos usuarios de WhatsApp al que lo agregan a un grupo de la aplicación de mensajería y silencia las notificaciones por un año, pues le traemos malas noticias.

Resulta que WhatsApp ahora ofrecerá un servicio el cual consta de informar a los demás contactos pertenecientes al grupo nuestra ubicación real, esto para facilitar el encuentro de los usuarios cuando se estén en algún lugar cercano.

Aunque esta opción hasta ahora se encuentra disponible en la versión beta de la aplicación tanto para usuarios Android como iOS, ya muchas personas se encuentran interactuando con la herramienta, tal y como lo muestra WABetaInfo.

2.17.3.28 iOS | 2.16.399+ Android: Live Location feature, that tracks the live location of other group participants (DISABLED BY DEFAULT). pic.twitter.com/pYEXT1nxyR

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 26 de enero de 2017