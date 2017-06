¿Cuáles son los capítulos más vistos de Game Of Thrones?

El fenómeno Game of Thrones dejó su marca en HBO y el que es fan de la serie sabe que el noveno capítulo de cada una de las seis temporadas presentó giros en la trama y exhibió escenas impactantes. Por eso, “Baelor”, “Blackwater”, “The Rains of Castamere”, “The Watchers On The Wall”, “The Dance Of Dragons” y “The Battle Of The Bastards” han sido los episodios más vistos y de mayor repercusión en la historia de la serie.

A continuación presentamos la lista de los épicos “Capítulos 9” de GOT como previo para el estreno de la tan esperada séptima temporada, el 16 de julio. Los episodios estarán disponibles en la plataforma de entretenimiento digital HBO GO, en la colección “Shocking 9”, a partir del 2 de junio.

Baelor – 1ª temporada

“Seguridad de hacer explotar mentes y romper corazones” – The Atlantic

Con Sansa Stark (Sophie Turner) en peligro, Ned Stark (Sean Bean) toma una importante decisión. Tyrion Lannister (Peter Dinklage) es obligado por su padre a luchar en la primera línea. Robb Stark (Richard Madden) captura a un prisionero importante. Jon Snow (Kit Harington) descubre un secreto oscuro sobre Maester Aemon (Peter Vaughan). Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) ve su reino amenazado.

Blackwater – 2ª temporada

“Posiblemente la mejor hora de la TV del año” – Time.

En ausencia de Joffrey Baratheon (Jack Gleeson), Tyrion asume la posición de mando y enfrenta a Stannis Baratheon (Stephen Dillane) y a sus guerreros en una batalla sangrienta. Cersei Lannister (Lena Headey) se prepara para lo peor y toma una decisión. Así mismo, Sansa intenta mantener la calma, pero sabe que corre peligro.

Rains of Castamere – 3ª temporada

“Los giros más increíbles que jamás previste” – TV Guide

Robb se presenta ante Walder Frey (David Bradley) y Edmure Tully (Tobias Menzies) conoce a su esposa. Jon enfrenta la prueba más difícil hasta ahora. Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) descubre un nuevo don. Daario Naharis (Ed Skrein) y Jorah Mormont (Iain Glen) discuten sobre cómo tomar Yunkai. Las Casas Frey y Tully se unen.

The Watchers On The Wall – 4ª temporada

“Una hora intensa y estimulante de heroísmo y corazón roto que establece una nueva referencia para lo que esta serie –y la TV– pueden hacer” – Entertainment Weekly.

La Guardia de la Noche enfrenta su mayor desafío, ya que el Ejército de Mance Rayder (Ciarán Hinds) ataca el Castillo Negro. Jon Snow sufre una pérdida irreparable.

The Dance Of Dragons – 5ª temporada

“The Dance of Dragons entrega exitosamente la conmoción y el temor que el público espera del penúltimo capítulo” – Rotten Tomatoes.

Stannis se encuentra ante una importante y difícil decisión, mientras Jon vuelve al Muro. Mace Tyrell visita el Banco de Hierro y Arya Stark (Maisie Williams) reencuentra a alguien de su pasado. A su vez, Daenerys asiste a una celebración.

The Battle Of The Bastards – 6ª temporada

“Ópera prima” – IGN

En un campo en las afueras de Winterfell, Jon Snow y sus seguidores se encuentra con Ramsay Bolton (Iwan Rheon) y su contingente. Ramsay le dice a Jon que se arrodille y todos serán perdonados. Comienza entonces la épica batalla de los bastardos.

La colección “Shocking 9” estará disponible en HBO GO el 2 de junio, para los suscriptores de los operadores participantes. A partir de la misma fecha, los capítulos también serán exhibidos en el canal HBO. Todos los viernes, a las 21hs, será posible seguir uno de los seis episodios seleccionados.