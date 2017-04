Cuadrado, elegido por los hinchas de la Juve como mejor jugador del mes

Juan Guillemo es protagonista en Italia. El colombiano se volvió indispensable en el once de la Juventus y ha ganado su lugar a punta de fútbol.

Los hinchas de la ‘Vecchia Signora’ votaron y, este mes, eligieron a Cuadrado como el mejor jugador del equipo. Y es que sus números lo respaldan:

En Serie A lleva dos goles, 1693 minutos jugados. En la Coppa, 224 minutos, mientras en Champions suma 519 minutos y un gol.

Su velocidad y explosión son determinantes y seguro dará más de qué hablar… GRANDE COLOMBIANO.

Prepartita e 👏👏👏👏 per @Cuadrado “MVP of the Month Powered by @EA_FIFA_Italia https://t.co/Uh3Jv3bDDx pic.twitter.com/3LWQSC0PTe

— JuventusFC (@juventusfc) 23 de abril de 2017