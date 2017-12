Creadores de Los Simpson explican por qué Meggie sigue siendo una bebé

A pesar de su astucia, de intentar asesinar al Sr Burns y de muchas veces salvar a Homero de sus problemas, la hija menor de Los Simpson sigue siendo una bebé tras 29 temporadas que lleva la serie aire.

Al presentador estadounidense, Brian Fink, le surgió una de las preguntas que muchos planteamos cuando vemos a Meggie aún con su chupo en la boca. Confundido después de retomar las nuevas temporadas de la serie creada por Matt Groening, quiso salir de la duda a través de su cuenta de Twitter.

Umm I’m confused. This is the first time I’m watching @TheSimpsons in forever…. how is Maggie still a baby with a pacifier? Shouldn’t she be in college by now?!? 🤔

— Brian Fink (@brianfink) December 11, 2017