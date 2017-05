Courtney Love revela cuáles son sus canciones favoritas de Nirvana

Courtney Love aprovecha últimamente demasiado sus redes sociales, más que todo Instagram, donde acostumbra hacer videos en vivo para responder preguntas. Precisamente el pasado domingo transmitió desde su cuenta personal, donde cientos de seguidores empezaron a cuestionarla.

En dicha transmisión, un seguidor le preguntó cuáles son sus canciones favoritas de Nirvana, La primera que mencionó fue ‘Heart-Shaped Box’ del disco de 1993 ‘In The Utero’.

Otra de las canciones que Courtney eligió fue ‘Serve The Servants’, ‘Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle’ y también ‘In Bloom’ del ‘Nevermind’ de 1991.