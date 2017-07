Corey Taylor de Slipknot defiende a Linkin Park

Linkin Park volvió después de muchos años fuera de los escenarios con su séptimo disco. Este disco, al parecer, decepcionó a muchos de sus fans todo por el nuevo sonido pop con el que la agrupación decidió adoptar.

Sin embargo, las cosas se salieron totalmente de control cuando los fans empezaron a mostrar odio hacia los artistas diciendo que “antes eran chéveres”.

Por otro lado, no todo es malo ya que hay quienes están fascinados con este gran cambio, como por ejemplo el mismísimo Corey Taylor.



Durante una entrevista de Corey Taylor con Alternative Press no dudó dos veces en decir que los admira por salirse de lo convencional y que sin importar lo que diga la gente u otros artistas, admiraba que se hubieran arriesgado a hacer música como quisieran.

“Creo que la gente está muy preocupada en mantener las apariencias, sobre algún tipo de reacción. Te diré algo, tírenle mierda por la forma en la que lo dijo, pero miren a Chester Bennington. Al menos Chester defiende su nuevo material en lugar de esconderse detrás de una pared retórica porque están asustados de no hacer dinero. Linkin Park al menos trató de hacer algo diferente. Probablemente no te guste, ¿pero a quién le importa? Hay gente a la que sí, y al menos ellos tuvieron los cojones para hacerlo. Entiendo su reacción al decir esta clase de cosas, pero él tiene un punto. Jódete si no te gustan las cosas nuevas. La gente está muy asustada de arriesgarse, la única forma de ganar es arriesgarse, y eso es lo que nosotros hemos hecho toda nuestra carrera.”