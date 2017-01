Corey Taylor revela detalles de ‘Hydrograd’, el próximo álbum de Stone Sour

El pasado fin de semana, el portal Rock Cellar tuvo la oportunidad de entrevistar al vocalista de Slipknot, Corey Taylor, quien reveló algunos detalles del el próximo álbum de Stone Sour.

Today @NAMMShow, @CoreyTaylorRock officially confirmed to us that @stonesour‘s new LP is titled #Hydrograd. Full interview soon! #NAMMShow pic.twitter.com/0upDzdj1ID

— Rock Cellar Magazine (@RockCellarMag) 22 de enero de 2017