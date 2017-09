Corey Taylor manda a la mier%&/! a Justin Bieber por usar camisetas metaleras

Una vez más el vocalista de Slipknot y Stone Sour fue el invitado en una entrevista para The Guardian, donde hubo tiempo para hablar del pop y sus mayores influenciadores a nivel mundial. Corey resaltó el gran trabajo de Ed Sheeran y el reconocimiento que ha ganado hasta el momento:

“Me entusiasman sujetos como Ed Sheeran. Ese chico ha trabajado hasta partirse la espalda ¿Por qué no debería ser reconocido por ello? Pero al mismo tiempo sus canciones dominan los ‘más vendidos’ gracias al streaming ¿Es justo eso? ¿Qué pasa con los otros artistas que se parten la espalda pero no tienen un millón de streams?”.

Sin embargo, la voz de Slipknot también opinó sobre la industria musical y como existen bandas que nos disfrutan de reconocimiento ni seguidores como muchas otras:

“Yo estoy en una posición única porque estoy en el sistema viejo, pero aun así me beneficio del nuevo. Pero también veo a todas estas bandas que no logran triunfar. No sé cuál es la solución, honestamente”.

Pero a Corey no se le escapó uno de los artistas pop que desde hace años da de qué hablar por sus escándalos públicos, por eso Justin Bieber no tiene el visto bueno de Taylor:

“¿Eso que hace Justin Bieber de dejarse ver con poleras pseudo metaleras? Se puede ir a la mierda”.