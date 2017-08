Corey Taylor defiende a Chester Bennington y a Chris Cornell de las críticas

En una reciente entrevista donde se habló de su propio libro, ‘America 51’, Corey Taylor también tuvo tiempo para abordar otros temas, como la reciente muerte de Chester Bennington y Chris Cornell.

Sin duda, ambos músicos han sido cuestionados por haberse quitado la vida, pero el mismo Corey defendió a Chris y a Chester, quienes son tildados de “cobardes” y hasta “egoístas”.

“Llamarles así (“cobarde”) es una forma muy inmadura de verlo”, afirmó el vocalista de Slipknot, quien también añadió que “Es fácil que alguien los etiquete de esa forma, así pueden darle la espalda al asunto. Las personas que luchan contra la depresión están casi en un estado constante de daño”.

Taylor concluyó la entrevista diciendo: “Es una maldita tragedia. El suicidio no los convierte en cobardes. Incluso he oído a la gente decir ‘estaba destinado a suceder’. El suicidio no debería ser una conclusión inevitable. Ninguna persona que se sienta de esa manera está sola, es importante que la gente sepa eso”.