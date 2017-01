Contundente golpe le saca el ojo a un jugador de baloncesto

Este impactante video que le está dando la vuelta a la web muestra como Akil Mitchell, jugador de los New Zealand Breakers, es víctima de un golpe por parte de un contrario cuando su equipo enfrentaba a los Cairns Taipans.

Ya culminando el encuentro se vivieron momento s de desesperación cuando Akil se revolcaba en el piso como muestra de su dolor, y cómo no, si como consecuencia del golpe se le había salido de la órbita su ojo derecho.

Las imágenes que estremecieron a los espectadores realmente son impactantes, aunque por fortuna el basquetbolista de 24 años pudo recuperarse y no pasó a mayores, como lo confirmó en su cuenta de Twitter donde mandó un mensaje alentador para los fanáticos del basquetbol.

👀… too soon? Lol thanks for all the love, well wishes, and prayers tonight. I’m home and seeing fine, more tests tomorrow

— akil mitchell (@ajmitchell25) 26 de enero de 2017