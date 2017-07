Conozcan el ranking de las mejores y peores canciones del rock alternativo

Pese a que todos optan por clasificar las canciones favoritas en las listas de reproducción musical de sus dispositivos móviles, una vez más se abre el debate sobre el orden “de mejor a peor” canción del rock alternativo.

Esta vez Consequence Of Sound se tomó la tarea de organizar todas las canciones que han llegado a la posición número uno del ranking alternativo del Billboard, siendo 354 temas, pero a continuación encontrarán las diez primeras posiciones, tanto de los mejores como de los peores temas:

Los 10 peores hits del rock alternativo

354. Lostprophets – Last Train Home

353. Gene Loves Jezebel – Jealous

352. AWOLNATION – Hollow Moon

351. Seether – Fake It

350. Puddle Of Mudd – Psycho

349. Staind – Believe

348. P.O.D. – “YOUTH OF THE NATION”

347. Rag’n’Bone Man – Human

346. Nickelback – How You Remind Me

345. 10 Years – Wasteland

10 mejores hits del rock alternativo

10. Oasis – Wonderwall

9. Sinéad O’Connor – Nothing Compares 2U

8. Queens Of The Stone Age

7. Alanis Morissette – You Oughta Know

6. Beck – Loser

5. Lorde – Royals

4. R.E.M. – Losing My Religion

3. Nirvana – Smells Like Teen Spirit

2. The White Stripes – ‘Seven Nation Army’

1. The Smashing Pumpkins – 1979